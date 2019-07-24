"Транснефть" утвердила максимальный размер компенсаций за "грязную" нефть

Совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" - 15 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Совет директоров утвердил порядок осуществления выплат в связи с попаданием в систему некондиционной нефти и согласовал предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчета 15 долларов на один баррель некондиционной нефти", - отмечается в сообщении.

Грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки.

Ранее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщал, что механизм урегулирования компенсаций будет общим для всех грузоотправителей.

По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, размер компенсации соответствует скидке, которую предоставляли продавцы загрязненной нефти в Усть-Луге, а именно - 15 долларов за баррель.

Компенсации будут касаться только проданной некондиционной нефти, отмечает Юшков. Загрязненная нефть, которая вытеснялась с территории Польши и Белоруссии и складируется на территории России, скорее всего, будет доведена до нормальных параметров и реализована по рыночной цене, полагает он.

При этом, по оценкам Юшкова, выплаты не повлекут для "Транснефти" особой финансовой нагрузки. "Компания способна выплатить такое возмещение, долговая нагрузка у нее небольшая, денег у нее достаточно", - говорит он.

Однако признание компенсаций может быть использовано корпоративными оппонентами "Транснефти", считает эксперт. "У "Транснефти" достаточно критиков, которые могут сказать, что эти выплаты скажутся на прибыли, а, следовательно, и на размере дивидендов", - рассуждает он.

Глава "Транснефти" Николай Токарев на встрече с президентом Владимиром Путиным в мае говорил, что компания с себя ответственности за случившееся не снимает.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Беларусь, Польшу и Украину.