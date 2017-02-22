Уточнен список стран-участниц бакинской встречи в рамках Консультативного совета Южного газового коридора

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Завершена подготовка к третьей встрече министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, которая состоится 23 февраля в Баку. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Азербайджана.

Уточнен список стран-участниц собрания. На 3-м заседании Консультативного совета примут участие помощник заместителя госсекретаря США по энергетической дипломатии Робин Данниган, торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон, вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович. В состав делегации ЕС входят представители Европейской комиссии Бернард Бирверт, Андрас Розмер, Курт Глайзер и глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

На встрече также примут участие министры стран, участвующих в проекте Южного газового коридора - министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак, вице-премьер и министр энергетики Грузии Каха Каладзе, министр экономического развития Италии Карло Календа, министр по вопросам окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Статакис, заместитель министра энергетики и промышленности Албании Илир Бейтья, министр энергетики Болгарии Николай Павлов и сопровождающие его представители Bulgarian Energy Holding, Bulgargaz, IGB и министерства энергетики.

Министр экономики Черногории Драгица Секулич, министр охраны окружающей среды и энергетики Хорватии Славен Добрович, министр внешней торговли Боснии и Герцеговины Мирко Сарович также присоединятся к мероприятию. Сербию, Румынию, Венгрию, Чехию, Польшу и Украину представят послы этих стран в Азербайджане.

Международные финансовые учреждения на мероприятии представят гендиректор Всемирного банка (ВБ) по вопросам энергетики и добычи Рикардо Пулити, делегация, возглавляемая директором отдела Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по Центральной и Южной Европе Флавиа Паланцой. В состав делегации войдут директор по энергобезопасности Раджан Санджой, его заместитель Питер Джефрейс и главный специалист банка по кредитам в Турции Текин Чотук.

Среди участников мероприятия также необходимо отметить гендиректора проекта Трансанатолийского трубопровода (TANAP) Салтука Дюзйола, главного исполнительного директора Трансадриатического трубопровода (TAP) Яна Брэдшоу, регионального президента BP Гордона Биррела. Также ожидается участие представителей SNAM и Total.

По итогам заседания планируется подписание Совместной декларации.

Затем состоится пресс-конференция с участием министра энергетики Натига Алиева и вице-президента Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Мароша Шефчовича.