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Уточнен объем субсидии, которую выделят "Азеристиликтеджизату" в следующем году

Уточнен объем субсидии, которую выделят "Азеристиликтеджизату" в следующем году Из государственного бюджета на 2023 год ОАО "Азеристиликтеджизат" будет выделена субсидия в размере 41 миллиона манатов.
Энергетика
4 ноября 2022 г. 13:23
Уточнен объем субсидии, которую выделят Азеристиликтеджизату в следующем году

Из государственного бюджета на 2023 год ОАО "Азеристиликтеджизат" будет выделена субсидия в размере 41 миллиона манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2023 год".

По информации, эти средства предназначены для покрытия убытков за услуги, в случае, когда продажная цена ниже себестоимости продукции. Этот показатель идентичен показателю текущего года.

Отметим, что с 1 ноября началось отопление в горных и предгорных районах республики - Шуше, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре и Лерике. Всего в этих районах заработали 26 котельных и 1 отопительный пункт.

Остальные 538 котельных и 87 отопительных пунктов в Баку и регионах республики заработают с 15 ноября.

Даты начала и окончания отопительного сезона в стране в зависимости от температуры наружного воздуха и с уведомлением соответствующего местного органа исполнительной власти устанавливаются с 1 ноября по 1 мая в горных районах республики, с 15 ноября по 15 апреля – на других территориях.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il “Azəristiliktəchizat”a ayrılacaq subsidiyanın həcmi məlum olub

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