О нас

Утечка газа из газопроводов "Северного потока" прекратилась

Утечка газа из газопроводов "Северного потока" прекратилась Газ больше не выходит из газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
Энергетика
2 октября 2022 г. 17:50
Утечка газа из газопроводов Северного потока прекратилась

Газ больше не выходит из газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

Как передает Report, об этом сообщает датское энергетическое агентство.

Утечки не фиксировали на протяжении последних нескольких дней.

По данным "Газпрома", в трех нитках "Северных потоков" во время взрывов было около 800 млн кубометров газа, это равно потреблению Дании за три месяца.

По предварительной информации, ранее на дне Балтийского моря произошло по меньшей мере два взрыва. Сейсмологические институты Дании и Швеции пришли к выводу, что они соответствуют заряду взрывчатки в несколько сотен килограмм. Ответственность за инцидент пока что не взяла на себя ни одна страна.

Вице-премьер России Александр Новак считает, что "Северные потоки" все-таки можно будет отремонтировать, но на это потребуется "время и средства".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Şimal axını” qaz kəmərlərindən sızıntı dayanıb

Другие новости из категории

Четыре страны ЕС предложили план совместной доставки газа
Четыре страны ЕС предложили план совместной доставки газа
2 октября 2022 г. 00:49
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария
1 октября 2022 г. 21:05
Кириакос Мицотакис: Ввод в эксплуатацию газового интерконнектора Греция-Болгария — особое событие
Кириакос Мицотакис: Ввод в эксплуатацию газового интерконнектора Греция-Болгария — особое событие
1 октября 2022 г. 20:46
Baltic Pipe начал коммерческую передачу газа в Польшу
Baltic Pipe начал коммерческую передачу газа в Польшу
1 октября 2022 г. 17:40
Эксперт: IGB обеспечит стабильность цен на газ на Балканах и в Юго-Восточной Европе
Эксперт: IGB обеспечит стабильность цен на газ на Балканах и в Юго-Восточной Европе
1 октября 2022 г. 17:32
Брайза: По IGB Греция и Болгария могут приобрести не только азербайджанский газ
Брайза: По IGB Греция и Болгария могут приобрести не только азербайджанский газ
1 октября 2022 г. 17:05
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
Вучич: Проект IGB важен и для Сербии
1 октября 2022 г. 16:15
Президент Болгарии: Поставки газа из Азербайджана важны для многих стран
Президент Болгарии: Поставки газа из Азербайджана важны для многих стран
1 октября 2022 г. 15:33
ICGB: В первый день в IGB поступит более 29 171 МВтч природного газа
ICGB: В первый день в IGB поступит более 29 171 МВтч природного газа
1 октября 2022 г. 15:03
Министры ОПЕК+ встретятся в Вене 5 октября
Министры ОПЕК+ встретятся в Вене 5 октября
1 октября 2022 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi