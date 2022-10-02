Утечка газа из газопроводов "Северного потока" прекратилась

Газ больше не выходит из газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

Газ больше не выходит из газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".

Как передает Report, об этом сообщает датское энергетическое агентство.

Утечки не фиксировали на протяжении последних нескольких дней.

По данным "Газпрома", в трех нитках "Северных потоков" во время взрывов было около 800 млн кубометров газа, это равно потреблению Дании за три месяца.

По предварительной информации, ранее на дне Балтийского моря произошло по меньшей мере два взрыва. Сейсмологические институты Дании и Швеции пришли к выводу, что они соответствуют заряду взрывчатки в несколько сотен килограмм. Ответственность за инцидент пока что не взяла на себя ни одна страна.

Вице-премьер России Александр Новак считает, что "Северные потоки" все-таки можно будет отремонтировать, но на это потребуется "время и средства".