Уставный капитал SOCAR Polymer Investments увеличен на 83 млн манатов

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Уставный капитал компании SOCAR Polymer Investments увеличен на 83 млн манатов (49 млн долларов).

Как сообщает Report, об этом говорится в прошедшей аудит финансовой отчетности компании за 2017 год.

Отмечается, что после отчетного периода другие акционеры ООО SOCAR Polymer Investments - Vitol Black Sea V.L.L и ООО Ecoland увеличили уставный капитал компании.

Vitol Black Sea инвестировал в уставный капитал SOCAR Polymer Investments 61 млн манатов (36 млн долларов), ООО Ecoland- 22 млн манатов (13 млн долларов).