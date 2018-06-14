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    Уставный капитал SOCAR Polymer Investments увеличен на 83 млн манатов

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Уставный капитал компании SOCAR Polymer Investments увеличен на 83 млн манатов (49 млн долларов).

    Как сообщает Report, об этом говорится в прошедшей аудит финансовой отчетности компании за 2017 год.

    Отмечается, что после отчетного периода другие акционеры ООО SOCAR Polymer Investments - Vitol Black Sea V.L.L и ООО Ecoland увеличили уставный капитал компании.

    Vitol Black Sea инвестировал в уставный капитал SOCAR Polymer Investments 61 млн манатов (36 млн долларов), ООО Ecoland- 22 млн манатов (13 млн долларов).

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