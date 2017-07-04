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    Установлены верхние строения платформы для "Шахдениз-2"

    Баржа СТБ-1 успешно спустила верхние строения на опорный блок

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Верхние строения платформы жилого модуля и технологического оснащения, построенной для проекта "Шахдениз-2", 2 июля в 18:00 на барже СТБ-1 доставлены на место назначения.

    Как сообщает Report со ссылкой на оператора проекта BP-Azerbaijan, утром 3 июля начата подготовка к установке верхних строений на опорном блоке.

    "Баржа СТБ-1, двигаясь между опорами опорного блока, в 15:00 успешно спустила верхние строения на опорный блок. Вчера вечером первый персонал платформы – менеджеры и установщики- монтажники переселены с судна на платформу и готовы приступить к работам", - говорится в информации.

    Вице-президент BP по проектам Эван Драммонд поблагодарил каждого, кто принимал участие в успешной операции по установке верхних строений платформы на опорном блоке. 

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