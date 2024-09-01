О нас

Установлена дата ввода в эксплуатацию газопровода IP Komotini DESFA/ICGB

Установлена дата ввода в эксплуатацию газопровода IP Komotini DESFA/ICGB Газопровод IP Komotini DESFA-ICGB будет введен в коммерческую эксплуатацию с 1 октября 2024 года.
Энергетика
1 сентября 2024 г. 10:45
Установлена дата ввода в эксплуатацию газопровода IP Komotini DESFA/ICGB

Газопровод IP Komotini DESFA-ICGB будет введен в коммерческую эксплуатацию с 1 октября 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию ICGB, оператора межсетевого соединения Греция-Болгария (IGB).

"ICGB объявляет о намерении ввести в эксплуатацию газопровод IP Komotini DESFA/ICGB с 1 октября при условии соответствующего подтверждения и потоков газа от операторов систем добычи", - говорится в сообщении.

Напомним, что газопровод планировалось ввести в эксплуатацию с 1 июля 2024 года.

Газопровод IGB соединяется с греческой национальной газотранспортной системой (DESFA SA) и Трансадриатическим газопроводом (TAP AG) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара Загора.

Общая протяженность газопровода составляет 182 км, диаметр трубопровода - 32 дюйма, проектная мощность - до 3 млрд кубометров в год по направлению Греция — Болгария.

В зависимости от рыночного интереса к большей мощности и возможностей соседних газотранспортных систем мощность IP Komotini DESFA-ICGB проектируется с возможностью увеличения до 5 млрд кубометров в год с дополнительным строительством компрессорной станции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
Бахтиёр Мустафаев: Визит Ильхама Алиева в Узбекистан знаменует новый этап многопланового сотрудничества 
27 августа 2024 г. 10:16
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
Политолог: Отношения Азербайджана с Узбекистаном - пример для других стран Центральной Азии
26 августа 2024 г. 11:56
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
29 августа 2024 г. 11:47
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
Президент Беларуси поздравил первого вице-президента Мехрибан Алиеву
26 августа 2024 г. 09:49
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi