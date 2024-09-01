Установлена дата ввода в эксплуатацию газопровода IP Komotini DESFA/ICGB

Газопровод IP Komotini DESFA-ICGB будет введен в коммерческую эксплуатацию с 1 октября 2024 года.

Газопровод IP Komotini DESFA-ICGB будет введен в коммерческую эксплуатацию с 1 октября 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию ICGB, оператора межсетевого соединения Греция-Болгария (IGB).

"ICGB объявляет о намерении ввести в эксплуатацию газопровод IP Komotini DESFA/ICGB с 1 октября при условии соответствующего подтверждения и потоков газа от операторов систем добычи", - говорится в сообщении.

Напомним, что газопровод планировалось ввести в эксплуатацию с 1 июля 2024 года.

Газопровод IGB соединяется с греческой национальной газотранспортной системой (DESFA SA) и Трансадриатическим газопроводом (TAP AG) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара Загора.

Общая протяженность газопровода составляет 182 км, диаметр трубопровода - 32 дюйма, проектная мощность - до 3 млрд кубометров в год по направлению Греция — Болгария.

В зависимости от рыночного интереса к большей мощности и возможностей соседних газотранспортных систем мощность IP Komotini DESFA-ICGB проектируется с возможностью увеличения до 5 млрд кубометров в год с дополнительным строительством компрессорной станции.