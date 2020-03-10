В Азербайджане установки для альтернативной энергии в основном покупают госструктуры

В таких странах мира, как Дания, Германия, Латвия, Испания население использует в быту и домашнем хозяйстве альтернативные виды энергии вместо традиционной электроэнергии. В Азербайджане же подобная практика не распространена. Большинство граждан не имеют представления о значимости данных видов энергии, правилах использования, о наличии в продаже необходимого для их производства оборудования.

В Азербайджане действуют компании, занимающиеся производством, продажей и установкой оборудования для выработки альтернативной энергии. Report связался с этими компаниями с целью изучения уровня спроса и способов приобретения указанного оборудования.

Бизнес-менеджер ООО Helind, занимающемся производством и продажей оборудования для альтернативной энергетики, Орхан Гулузаде сообщил Report, что подобные установки приобретаются в основном, государственными структурами:

"Мы занимаемся как установкой систем, производящих альтернативную энергию, так и производством ее комплектующих. Это контроллеры, устройства слежения и пр. В отличие от обычной солнечной панели, система, которую мы устанавливаем, может отслеживать солнце. На панели идет обновление каждые 15 минут, движение регулируется в соответствии с этим, что повышает производительность. У нас много продукции. Только контроллеров имеется 10 разновидностей. Мы также экспортируем производимые нами установки за рубеж. Но мы не можем экспортировать саму систему, поскольку устанавливать ее должны мы сами. У нас такой услуги нет.

В альтернативной энергосистеме имеется 5 компонентов. Панели, ветряные и водяные турбины генерируют энергию. Контроллер регулирует выработку энергии, а инвертор преобразует энергию в аккумуляторе в ток, который мы используем в быту. Панели и аккумуляторы мы не производим. Помимо контроллеров, в дальнейшем мы планируем выпускать несколько разновидностей инверторов. Мы производим около 25% системы, а солнечные панели покупаем у отечественной компании.

Офис, склад и производственная площадка у нас размещены на одной территории. Заказы обычно поступают для государственных проектов, потому что физические лица недостаточно осведомлены по данному вопросу. Поэтому мы реализуем PR-проекты, делимся в социальных сетях, чтобы люди видели, что эти устройства есть и они приносят выгоду. Иногда мы не можем раскрывать общественности наше участие в некоторых государственных проектах. Общедоступная информация, как правило, касается услуг для индивидуальных предпринимателей. Наши клиенты, в основном, государственные учреждения. Обычные граждане используют эти устройства в основном в местах, где энергоснабжение затруднено, то есть фермы, горные районы. В городах изредка они применяются в виллах. В городе нет серьезного спроса на эти установки.

Преимущество контроллера заключается в том, что мы можем модифицировать наш продукт. В то же время мы можем контролировать возникновение каких-либо проблем в системе. Если мы предлагаем, допустим, услугу мониторинга за 500 манатов, в зарубежной компании она стоит 5 тыс. долларов США. Преимущество использования отечественного производства заключается не только в цене. Здесь также стоит вопрос доступности сервиса. В любом брендовом товаре, импортируемом из-за рубежа, после длительного использования могут возникнуть определенные проблемы. Для ремонта требуются комплектующие, доставка которых из-за рубежа может занять 20-30 дней. С отечественной компанией таких проблем нет. Мы немедленно реагируем на проблему клиента. Что касается цен, хотя люди жалуются на них, но, возможно, фирмы, работающие с самой низкой маржей, находятся в Азербайджане. Причина в том, что у нас нефтяная страна, и электроэнергия здесь намного дешевле в сравнении с мировыми стандартами. В результате мы не можем конкурировать с традиционными видами электроэнергии. Поэтому мы продаем наши продукты дешево, ставим низкую маржу, запускаем льготные кампании".

Руководитель Центра исследований нефти Ильхам Шабан заявил, что в стране существуют магазины, занимающиеся продажей качественных панелей.

Глава Центра исследований нефти Ильхам Шабан: "Польза от использования установок для получения альтернативной энергии заключается в том, что человек эту энергию потребляет для себя, а излишки продает распределительным компаниям".

"В Азербайджане разрабатывается законопроект об использовании альтернативной энергии. Польза от использования установок для получения альтернативной энергии заключается в том, что человек эту энергию потребляет для себя, а излишки продает распределительным компаниям. Пока у нас нет соответствующих законодательных актов. С другой стороны, нет запрета использование человеком оборудования для выработки данного вида энергии в личных целях.

В торговом центре "Садарак" есть магазин Solar. Там продают ввозимые из Китая панели, коэффициент полезного действия которых выше, чем панели, производимые в Сумгайыте. Я, как эксперт, интересовался этими установками. В Азербайджане это оборудование установлено в некоторых бизнес-объектах, мотелях, развлекательных центрах. Хочу отметить, что установки по выработке альтернативной энергии очень дороги. Я сам хотел приобрести одну. Оказалось, что для обеспечения энергией сада потребуются затраты в 12-15 тыс. манатов".