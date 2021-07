Установка Satti сможет бурить нефтегазовые скважины глубиной более 6 км

ООО Caspian Drilling Company Limited завершило модификацию самоподъемной плавучей буровой установки Satti, собранной на Морской базе снабжения и логистики в Баку.

ООО Caspian Drilling Company Limited завершило модификацию самоподъемной плавучей буровой установки Satti, собранной на Морской базе снабжения и логистики в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, модификация позволила увеличить грузоподъемность с 453 до 680 тонн.

Тем самым повысилась конкурентоспособность установки.

В настоящее время буровая установка способна эффективно бурить нефтяные и газовые скважины на глубине 6 000 метров.

Буровую установку планируется привлечь к операциям в мелководной структуре "Абшерон" (SWAP), совместно эксплуатируемой BP и SOCAR, а также в других проектах в акватории Каспийского моря.

Компания Caspian Drilling Company Ltd, имеющая большой опыт в модернизации и строительстве буровых установок будет руководить работами по модернизации буровой установки Satti, которые пройдут на морской базе Caspian Drilling Company Ltd в Баку. После завершения модернизации СПБУ Caspian Drilling Company Ltd будет осуществлять оперативное управление этим активом.