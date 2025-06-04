Самир Ахундов: Успешная интеграция ВИЭ невозможна без стабильной энергосети

16:59

Одним из основных условий для успешной интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в крупных объемах в Азербайджане является стабильность энергетической сети.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Правления Агентства по регулированию энергетических вопросов Самир Ахундов на 30-м юбилейном Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, растущий глобальный и локальный спрос на энергию делает необходимым пересмотр как методов производства, так и передачи электроэнергии.

"Мы должны признать, что завтрашний день будет зависеть от того, как мы будем обеспечивать мир энергией, насколько мы будем верны нашим обязательствам по декарбонизации, инновациям, устойчивости и развитию", - заявил Ахундов.

Он отметил, что в настоящее время потенциал генерации возобновляемой энергии в Азербайджане превышает 8 гигаватт.

"Благодаря успешной и продуманной энергетической политике Азербайджан сегодня полностью обеспечивает свою энергетическую безопасность за счет собственных ресурсов. В настоящее время большая часть генерирующих мощностей приходится на долю традиционных газовых тепловых электростанций. Однако, как ожидается, в течение следующих двух лет более 30% от общей мощности энергосистемы придется на долю возобновляемых источников энергии. И это только начало - Азербайджан обладает большим потенциалом в этой области", - добавил Ахундов.