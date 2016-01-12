​Условия транзита российского газа по территории Грузии могут измениться

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Грузия и российский "Газпром" ведут переговоры об изменении условий транзита газа и переходе к оплате в денежной форме. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказал министр энергетики Грузии Каха Каладзе: "Последние два года от "Газпрома" исходит категорическое требование, чтобы мы перешли на денежную оплату, а не сырьем, как это предусмотрено действующим соглашением. Они подняли этот вопрос, исходя из своей международной практики. В связи с этим у нас было несколько встреч, но соглашения по контракту пока не достигнуто".

Он отметил, что министерство энергетики не заинтересовано в изменении условий соглашения: "Наши отношения с "Газпромом" продолжаются с 2003 года, пересмотр соглашения и его оформление происходят каждый год".

Отметим, что, по соглашению, за транзит российского газа в Армению по своей территории Грузия получает 10% от его общего объема. Российский газ страна не закупает с 2007 года. Основным поставщиком газа в Грузию является Азербайджан.