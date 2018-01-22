Условия соглашения OPEC+ могут изменить

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Новый тип соглашения ОПЕК+ может быть внедрен вместо продления сделки о сокращении нефтедобычи после 2018 года. Как сообщает Report со ссылкой на Investing.ru, так считает министр нефти и газа Омана Мохаммед Хамад аль-Румхи.

Министр отметил, что к концу этого года запасы нефти будут меньше, чем сегодня: "И к этому времени мы должны обновить наше соглашение, мы должны понять, будем ли продлевать его. Может, мы должны подойти к новому типу соглашения. Я склоняюсь именно к новому виду соглашения".

"Несколько лет назад мы обсуждали заморозку добычи, есть идея может быть обсудить в ноябре этого года в Вене, но это действительно зависит от решения остальных", - сказал аль-Румхи.

Отметим, что на заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Омане министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что запасы нефти в настоящее время превышают средний пятилетний уровень на 120 млн баррелей. Глава российского Минэнерго Александр Новак в свою очередь отметил, что странам ОПЕК+ нельзя расслабляться, несмотря на успех сделки, нужно довести сделку до конца.