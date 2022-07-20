Глава Еврокомиссии: Газохранилища ЕС заполнены на 64%

ЕС создал совместные газохранилища, которые заполнены на 64% с января этого года

ЕС создал совместные газохранилища, которые в настоящее время заполнены на 64%.

Как передает Report, об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на брифинге.

"Прошло 147 дней с начала российской агрессии в Украине, но мы знаем, что еще месяц до войны Россия намеренно сокращала поставки газа до минимума, несмотря на высокие цены на газ",- заявила она.

Президент ЕК отметила, что на сегодняшний день 12 стран-членов ЕС пострадали от частичного или полного прекращения поставок российского газа. "Россия шантажирует нас, используя энергию как оружие. Европа должна быть готова",- сказала она.

"Мы также увеличиваем поставки из других надежных источников. С января он впечатляюще увеличился на 35 миллиардов кубометров. У нас есть соглашение с США, Норвегия значительно активизировалась в этом вопросе, а также Катар и страны Персидского залива... Два дня назад мы были в Азербайджане, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании по увеличению поставок",- отметила Урсула фон дер Ляйен.

Президент ЕК подчеркнула важность возобновляемых источников энергии, добавив, что ЕС много работает над увеличением поставок возобновляемых источников энергии, потому что это "энергия будущего".