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Глава Еврокомиссии: Газохранилища ЕС заполнены на 64%

Глава Еврокомиссии: Газохранилища ЕС заполнены на 64% ЕС создал совместные газохранилища, которые заполнены на 64% с января этого года
Энергетика
20 июля 2022 г. 15:06
Глава Еврокомиссии: Газохранилища ЕС заполнены на 64%

ЕС создал совместные газохранилища, которые в настоящее время заполнены на 64%.

Как передает Report, об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на брифинге.

"Прошло 147 дней с начала российской агрессии в Украине, но мы знаем, что еще месяц до войны Россия намеренно сокращала поставки газа до минимума, несмотря на высокие цены на газ",- заявила она.

Президент ЕК отметила, что на сегодняшний день 12 стран-членов ЕС пострадали от частичного или полного прекращения поставок российского газа. "Россия шантажирует нас, используя энергию как оружие. Европа должна быть готова",- сказала она.

"Мы также увеличиваем поставки из других надежных источников. С января он впечатляюще увеличился на 35 миллиардов кубометров. У нас есть соглашение с США, Норвегия значительно активизировалась в этом вопросе, а также Катар и страны Персидского залива... Два дня назад мы были в Азербайджане, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании по увеличению поставок",- отметила Урсула фон дер Ляйен.

Президент ЕК подчеркнула важность возобновляемых источников энергии, добавив, что ЕС много работает над увеличением поставок возобновляемых источников энергии, потому что это "энергия будущего".

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəhbəri: “Aİ-nin qaz anbarları 64% dolub”
Версия на английском языке EC: EU gas storage facilities are 64% full

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