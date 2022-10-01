Глава Еврокомиссии: Такие проекты, как IGB, обеспечат Европу достаточным газом на зиму

Проекты как интерконнектор Греция-Болгария (IGB) обеспечат Европу достаточным газом на зиму.

Такие проекты, как интерконнектор Греция-Болгария (IGB), обеспечат Европу достаточным газом на зиму.

Как передает Report, об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.

Она отметила, что сегодня, с запуском газопровода, начинается новая эра для Болгарии и Юго-Восточной Европы. По словам главы Еврокомиссии, ранее Болгария получала 80% своего газа из России, но это было до начала войны РФ в Украине и ее "энергетической войны против Европы".

"Этот газопровод меняет ситуацию для Болгарии и энергобезопасности Европы и означает свободу от зависимости от российского газа", - сказала она.

