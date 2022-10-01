О нас

Глава Еврокомиссии: Такие проекты, как IGB, обеспечат Европу достаточным газом на зиму

Глава Еврокомиссии: Такие проекты, как IGB, обеспечат Европу достаточным газом на зиму Проекты как интерконнектор Греция-Болгария (IGB) обеспечат Европу достаточным газом на зиму.
Энергетика
1 октября 2022 г. 13:45
Глава Еврокомиссии: Такие проекты, как IGB, обеспечат Европу достаточным газом на зиму

Такие проекты, как интерконнектор Греция-Болгария (IGB), обеспечат Европу достаточным газом на зиму.

Как передает Report, об этом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.

Она отметила, что сегодня, с запуском газопровода, начинается новая эра для Болгарии и Юго-Восточной Европы. По словам главы Еврокомиссии, ранее Болгария получала 80% своего газа из России, но это было до начала войны РФ в Украине и ее "энергетической войны против Европы".

"Этот газопровод меняет ситуацию для Болгарии и энергобезопасности Европы и означает свободу от зависимости от российского газа", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке AK rəhbəri: “IGB kimi layihələr qışda Avropanı qazla kifayət qədər təmin edəcək”
Версия на английском языке European Commission president: Projects such as IGB will provide Europe with sufficient gas for winter

Другие новости из категории

ICGB: В первый день в IGB поступит более 29 171 МВтч природного газа
ICGB: В первый день в IGB поступит более 29 171 МВтч природного газа
1 октября 2022 г. 15:03
Министры ОПЕК+ встретятся в Вене 5 октября
Министры ОПЕК+ встретятся в Вене 5 октября
1 октября 2022 г. 15:00
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34
Ильхам Алиев: Азербайджан планирует удвоить поставки природного газа в Европу к 2027 году
Ильхам Алиев: Азербайджан планирует удвоить поставки природного газа в Европу к 2027 году
1 октября 2022 г. 13:13
Президент: Уверен, что скоро Азербайджан станет надежным поставщиком электроэнергии в Европу
Президент: Уверен, что скоро Азербайджан станет надежным поставщиком электроэнергии в Европу
1 октября 2022 г. 13:02
Президент Ильхам Алиев : Азербайджан горд быть инициатором ЮГК
Президент Ильхам Алиев : Азербайджан горд быть инициатором ЮГК
1 октября 2022 г. 12:53
Президент: IGB сыграет важную роль в укреплении энергобезопасности Европы
Президент: IGB сыграет важную роль в укреплении энергобезопасности Европы
1 октября 2022 г. 12:49
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария
1 октября 2022 г. 12:16
Глава Еврокомиссии: IGB - ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы
Глава Еврокомиссии: IGB - ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы
1 октября 2022 г. 10:40
Цена газа в Европе снизилась до 1 884 долларов за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе снизилась до 1 884 долларов за 1 тыс. куб. м
1 октября 2022 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi