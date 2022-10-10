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Урсула фон дер Ляйен: ЕК в октябре представит план снижения цены газа

Урсула фон дер Ляйен: ЕК в октябре представит план снижения цены газа Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие две недели намерена представить план, предусматривающий сокращение цен на газ в Евросоюзе до определенного уровня. При этом данные шаги не должны отрицательно сказываться на газоснабжении стран-участниц.
Энергетика
10 октября 2022 г. 11:45
Урсула фон дер Ляйен: ЕК в октябре представит план снижения цены газа

Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие две недели намерена представить план, предусматривающий сокращение цен на газ в Евросоюзе до определенного уровня. При этом данные шаги не должны отрицательно сказываться на газоснабжении стран-участниц.

Как передает Report, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине.

"В ближайшие две недели мы выступим с предложениями о том, как снизить цены на энергию и цены на электричество. Это нужно осуществить таким образом, чтобы не прерывалось снабжение", - сказала она.

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Версия на английском языке Ursula von der Leyen: EC to present gas price reduction plan in October

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