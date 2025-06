Министр: Открытие электростанции "8 Ноября" укрепляет промышленное сотрудничество между Баку и Римом

Запуск электростанции "8 Ноября" в Мингячевире открывает новые перспективы сотрудничества в промышленной сфере между Азербайджаном и Италией.

Как сообщает Report, об этом министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Адольфо Урсо написал на своей странице в соцсети Х.

Министр отметил, что эта электростанция, построенная в сотрудничестве между "Азерэнержи" и итальянской Ansaldo Energia, была возведена в рекордно короткие сроки.

"Рад вернуться в Азербайджан, всего через два года после закладки первого камня, на открытие новой электростанции комбинированного цикла в Мингячевире, построенной азербайджанской компанией "Азерэнержи" в сотрудничестве с Ansaldo Energia. Современная установка, завершенная в рекордно короткие сроки, благодаря итальянскому вкладу, является решающим шагом на пути к достижению энергетических и экологических целей Азербайджана. Этот проект укрепляет и без того прочное энергетическое сотрудничество между Италией и Азербайджаном и открывает новые перспективы сотрудничества даже в промышленной сфере в области сталелитейной промышленности, зеленых технологий и критического сырья", - отметил Урсо.