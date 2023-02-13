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Урсо: Италия станет надежным союзником для обширных энергетических планов Азербайджана

Урсо: Италия станет надежным союзником для обширных энергетических планов Азербайджана В предстоящие годы Италия станет надежным союзником для обширных энергетических планов Азербайджана. Что касается будущего сотрудничества, то уверены, что мы сможем взаимодействовать с вами и в других отраслях промышленности, в том числе в производстве се
Энергетика
13 февраля 2023 г. 20:24
Урсо: Италия станет надежным союзником для обширных энергетических планов Азербайджана

В предстоящие годы Италия станет надежным союзником для обширных энергетических планов Азербайджана. Что касается будущего сотрудничества, то уверены, что мы сможем взаимодействовать с вами и в других отраслях промышленности, в том числе в производстве сельскохозяйственной и пищевой продукции. Мы на вашей стороне и хотели бы внести вклад в развитие Азербайджана и энергетическую безопасность Европы.

Как сообщает Report, об этом сказал министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Итальянской Республики Адольфо Урсо на церемонии закладки фундамента тепловой электростанции.

"Сердечно приветствую всех участников сегодняшней церемонии и хочу сказать, что мы продолжим совместные усилия ради устойчивой жизни, которая лучше обеспечит потребности будущих поколений, предпримем очередные успешные шаги для укрепления дружбы между нашими странами. Мне хотелось бы, чтобы партнерство между Италией и Азербайджаном стало образцовым в Европе, мы хотим сегодня отвечать вашим потребностям", - подчеркнул Адольфо Урсо.

Итальянский министр отметил, что сегодняшнее мероприятие является символом дружбы между нашими странами, правительствами и народами. "Сегодня мы предпринимаем шаги, направленные на обеспечение более широкой энергетической устойчивости, расширение нашей инфраструктуры", - добавил А.Урсо.

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