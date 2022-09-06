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Уровень заполненности европейских ПГХ составляет почти 82%

Уровень заполненности европейских ПГХ составляет почти 82% Евросоюз в рамках подготовки к зиме закачал в подземные газохранилища (ПГХ) почти 90 млрд кубометров газа.
Энергетика
6 сентября 2022 г. 10:41
Уровень заполненности европейских ПГХ составляет почти 82%

Евросоюз в рамках подготовки к зиме закачал в подземные газохранилища (ПГХ) почти 90 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Темпы заполнения ПГХ 1-3 сентября составляли 0,35-0,39 процентного пункта (п.п.), а 4 сентября выросли до 0,41 процентного пункта. Общий уровень заполненности европейских хранилищ составляет 81,92%, в них 88,6 млрд кубометров газа. Если темпы закачки сохранятся на прежнем уровне и не наступят резкие холода, европейские компании заполнят газохранилища на 90% к концу сентября.

Между тем, ветрогенерация в Европе с приходом осени подросла, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Еще 1 сентября она находилась на уровне 9,2%, а 2-5 сентября выросла до уровня 13-15% от общего объема выработки электроэнергии в Европе.

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Версия на азербайджанском языке Avropanın yeraltı təbii qaz anbarlarının doluluq səviyyəsi 82 %-ə çatır
Версия на английском языке European underground gas storage facilities almost 82% full

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