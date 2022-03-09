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Уровень запасов газа в хранилищах Франции опустился ниже 20%

Уровень запасов газа в хранилищах Франции опустился ниже 20% Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Франции накануне опустился ниже 20%.
Энергетика
9 марта 2022 г. 03:56
Уровень запасов газа в хранилищах Франции опустился ниже 20%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Франции накануне опустился ниже 20%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор газа из ПХГ Франции 7 марта составил около 82 млн куб. м. Таким образом, заполненность французских хранилищ газом составляет 19,66%.

В целом европейские ПХГ 7 марта были заполнены на 26,97% - это на 10,21 процентных пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. В них находится порядка 28,97 млрд куб. м газа - на 8,2 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году. Однако этот показатель уже не является рекордным минимумом на эту дату (уровень запасов газа 7 марта 2018 года составлял 23,93%).

Наименьшие показатели заполненности ПХГ у Австрии (15,08%), Хорватии (16,38%) и Бельгии (17,33%). Хранилища Германии наполнены на 25,61%, Италии - на 35,6%, Нидерландов - на 19,82%, Болгарии - на 19,76%, Венгрии - на 21,5%, Польши - на 60,39% (она с конца февраля активно наращивает закачку в хранилища).

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