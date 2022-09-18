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Уровень запасов газа в хранилищах Европы превысил 85%

Уровень запасов газа в хранилищах Европы превысил 85% Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысил 85 процентов.
Энергетика
18 сентября 2022 г. 20:41
Уровень запасов газа в хранилищах Европы превысил 85%

Уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы превысил 85 процентов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), которая представляет интересы европейских операторов газовой инфраструктуры. При этом темпы заполнения ПХГ замедлились к середине сентября.

Запасы газа в хранилищах Европы на 16 сентября выросли до 85,3% - на 1,28 процентного пункта (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Сейчас в них находится порядка 91,85 млрд куб. м газа. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам. В 2021 году максимум заполнения хранилищ наблюдался 21 октября - чуть более 83 млрд куб.м (77,28%).

Однако средние темпы заполнения ПХГ в сентябре - минимальные с весны (лишь около 0,31 п.п. в сутки). Если в ближайшее время темпы закачки сохранятся на текущем уровне, то показателя запасов в 90% удастся достигнуть в начале октября.

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