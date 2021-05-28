О нас
Report Georgia
Аудио новости

Уровень запаса газа в хранилищах Европы достиг десятилетнего минимума

Уровень запаса газа в хранилищах Европы достиг десятилетнего минимума Средний пятилетний уровень запасов на начало сезона отбора составляет 92%
Энергетика
28 мая 2021 г. 15:16
Уровень запаса газа в хранилищах Европы достиг десятилетнего минимума

Уровень заполнения подземных хранилищ Европы в процентном исчислении достиг минимального уровня за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, по данным на утро четверга уровень запасов в ПХГ составлял 35,82%, что ниже зафиксированного в 2018 году минимума на эту дату - 35,95%. Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы отстает от среднего показателя за последние пять лет уже на 14,43 процентных пункта.

В мае средний объем нетто-закачки (256 млн куб. м в сутки) отстает на треть от среднего показателя за последние пять лет (373 млн куб. м в сутки).

При сохранении текущих темпов закачки к 20 октября (среднему сроку перехода европейских "подземок" от закачки к отбору) их уровень сможет достигнуть лишь 78%. Средний пятилетний уровень запасов на начало сезона отбора составляет 92%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Цена азербайджанской нефти достигла 69 долларов
Цена азербайджанской нефти достигла 69 долларов
28 мая 2021 г. 10:48
Турция снизила импорт нефти
Турция снизила импорт нефти
28 мая 2021 г. 09:28
Нефть дорожает на перспективах увеличения спроса
Нефть дорожает на перспективах увеличения спроса
28 мая 2021 г. 09:15
В Тбилиси подорожал газ
В Тбилиси подорожал газ
27 мая 2021 г. 14:42
Турция активно ведет переговоры со всеми поставщиками газа о снижении цены
Турция активно ведет переговоры со всеми поставщиками газа о снижении цены
27 мая 2021 г. 13:14
Цена газа в Европе подскочила за сутки на 43 доллара за тыс. кубометров
Цена газа в Европе подскочила за сутки на 43 доллара за тыс. кубометров
27 мая 2021 г. 12:34
Цена азербайджанской нефти достигла 69 долларов
Цена азербайджанской нефти достигла 69 долларов
27 мая 2021 г. 11:29
Нефть дешевеет на перспективах увеличения поставок из Ирана
Нефть дешевеет на перспективах увеличения поставок из Ирана
27 мая 2021 г. 10:40
Нефть дорожает на публикации данных о снижении ее запасов в США
Нефть дорожает на публикации данных о снижении ее запасов в США
26 мая 2021 г. 20:00
Оглашены новые сроки строительства трубопровода по доставке азербайджанского газа в Болгарию
Оглашены новые сроки строительства трубопровода по доставке азербайджанского газа в Болгарию
26 мая 2021 г. 19:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi