Уровень сбора оплаты за потребление газа в Азербайджане вырос на 23%

В январе-феврале этого года уровень сбора оплаты за потребление газа в Азербайджане достиг 96,4%.

В январе-феврале этого года уровень сбора оплаты за потребление газа в Азербайджане достиг 96,4%.

Как передает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев на совместной акции "Открытые двери".

По его словам, платежи населения за потребление газа составили 93,5%, 99,4% - другие категории: "Уровень сбора оплаты за потребление газа на 22,8% выше, чем в январе-феврале 2021 года".

Он отметил, что в феврале этого года платежи за потребление газа составили 103,5 %, из них 92,1% пришлось на население и 115% - другие категории: "По сравнению с февралем 2021 года рост составил 27,9%. В годовом сравнении рост оплат с населения составил 2,3%, с других категорий - 55,2%".