Глава государства: Сегодняшний уровень цен на нефть удовлетворяет и производителей, и потребителей

"Формат ОПЕК+ очень эффективен и Азербайджан принимает активное участие в работе этого формата".

Как передает Report, об этом в рамках интервью российскому телеканалу "Россия-24" на Всемирном экономическом форуме в Давосе 20 января заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства заявил, что ОПЕК+ - это удачный формат многостороннего сотрудничества, который помог определить справедливую цену на нефть на сегодняшний день. По его словам, сделка между участниками нефтяного рынка показала свою эффективность, и ее стоит продлить.

- С учетом того, что на Ближнем Востоке наблюдается напряженность, какую динамику цен на нефть можно ожидать в этом году?

- Трудно делать прогнозы. Думаю, что сегодняшний уровень цен удовлетворяет и производителей, и потребителей. Что касается Азербайджана, то в нашем бюджете в этом году заложена цена 55 долларов за баррель. Но сейчас цена намного выше. Поэтому думаю, что в этом диапазоне от 55 до 65 долларов цена сохранится, в случае если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств. Тем более, что формат ОПЕК+ очень эффективен и Азербайджан принимает активное участие в работе этого формата. Мы сокращаем добычу в связи со взятыми на себя обязательствами, и по существу сегодня те страны, которые не входят в ОПЕК, ведут себя, так же, как и члены ОПЕК. Поэтому ОПЕК+ - это очень удачный формат многостороннего сотрудничества, который по существу и определил то, что сегодня цена на нефть является, по нашему мнению, справедливой.

- На Ваш взгляд, надо ли продлевать сделку ОПЕК+?

- Это будет обсуждено, конечно, в ближайшее время. Но исходя из того, что мы видим конкретные результаты, конечно же, считаю целесообразным ее продлить. Потому что в случае непродления, мы не знаем как будет реагировать рынок, могут опять возникнуть разные спекулятивные тенденции. Поэтому считаю, что продление имеет смысл.