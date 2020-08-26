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Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет Скорость сокращения добычи нефти приближается к уровню 2005 года во время урагана Катрина
Энергетика
26 августа 2020 г. 12:15
Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет

Энергетические компании США продолжают подготовку к удару урагана Лаура. Они сокращают добычу нефти и приостанавливают работу нефтеперерабатывающих заводов вдоль побережья Техаса и Луизианы.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", скорость сокращения добычи нефти приближается к уровню 2005 года во время урагана Катрина.

Компании эвакуировали 310 морских объектов и приостановили добычу объемом 1,56 млн баррелей в сутки. Это составило 84% добычи нефти на шельфе Мексиканского залива, во время урагана Катрина было остановлено почти 90% добычи, сообщает Reuters.

Чиновники Техаса и Луизианы потребовали, чтобы жители прибрежных районов эвакуировались вглубь страны. По данным синоптиков, скорость ветра может увеличиться до 185 километров в час. Ранее президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в штате Техас, до этого режим ЧС ввели в Луизиане и Миссисипи.

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