Ураган "Харви" не повысил нефтяные цены

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть не растут после приостановки работы ряда месторождений в США из-за урагана в Мексиканском заливе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, эксперты ожидают быстрого восстановления добычи. По мнению экспертов, кратковременное выбытие данных объемов некритично при нынешнем уровне глобальной добычи и запасов "черного золота".

Отметим, что Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (BSEE) сообщило, что добыча более 20% нефти и 25% природного газа в Мексиканском заливе остается парализованной ураганом "Харви". Однако по состоянию на 28 августа стоимость нефти марки Brent не превысила планку в 52 доллара и сейчас составляет 51,6 доллара за баррель.

Аналитик "Сбербанк" Валерий Нестеров считает, что перепроизводство нефти в других странах становится более сильным фактором, оказывающим влияние на цены, чем сокращение добычи в США: "Цена снижается на встречных движениях, если растет производство нефти у других производителей, а оно растет. Имеют место факторы перепроизводства, сейчас эти факторы оказываются более сильными и перевешивают над сокращением добычи в Мексиканском заливе".

Эксперт Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко отмечает, что из-за урагана в мексиканском заливе объем глобальной добычи сократился на 0,38 млн баррелей в сутки: "А это очень небольшая цифра".