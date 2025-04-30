Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта почти на 19 %

15:08

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-марте 2025 года экспортировало ненефтяную продукцию на сумму $105,7 млн.

Как передает Report, об этом отмечается в апрельском выпуске "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Сообщается, что это на $16,5 млн или на 18,5% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года.

За отчетный период экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 14,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $771,9 млн.