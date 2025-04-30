О нас

Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта почти на 19 %

Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта почти на 19 % 15:08
Энергетика
30 апреля 2025 г. 15:20
Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта почти на 19 %

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-марте 2025 года экспортировало ненефтяную продукцию на сумму $105,7 млн.

Как передает Report, об этом отмечается в апрельском выпуске "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Сообщается, что это на $16,5 млн или на 18,5% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года.

За отчетный период экспорт ненефтяного сектора Азербайджана вырос на 14,7% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил $771,9 млн.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке SOCAR's management increases revenue from non-oil exports by nearly 19%
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından gəlirini 19 %-ə yaxın artırıb

Экслюзивные новости

Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
Представитель Алжира: НПО Юга посредством новой платформы смогут бороться с неравенством
28 апреля 2025 г. 12:32
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
Ильгар Ализаде: На терминале в Кулеви в этом году начнется строительство новых резервуаров
25 апреля 2025 г. 09:32
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
Японская компания: Важно использовать спутниковые технологии для экомониторинга в Азербайджане
24 апреля 2025 г. 13:56
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
Тазегуль Тойгулыева: Строительство новых паромов увеличит перевозку нефти и нефтепродуктов по маршруту Туркменбаши - порт Алят
24 апреля 2025 г. 13:05
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
Айгуль Садвокасова: Казахстан смог превратить этническое многообразие в мощный культурный ресурс
23 апреля 2025 г. 18:17
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
Крикорян: Конституция Армении будет изменена
21 апреля 2025 г. 16:09
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
Замглавы МИД Малайзии: Членство Азербайджана в D-8 откроет новые перспективы для организации
18 апреля 2025 г. 12:55
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
Словения поможет в интеграции телекоммуникационных решений в железнодорожную инфраструктуру Азербайджана
17 апреля 2025 г. 13:06
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
Новым генсеком Ассоциации ТМТМ может стать представитель Азербайджана
16 апреля 2025 г. 19:51
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Фаиг Гасанов может вновь попасть в Книгу рекордов Гиннеса
15 апреля 2025 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi