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Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта на 48% 

Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта на 48%  В январе-мае этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало продукцию ненефтяного сектора на сумму 85,5 млн долларов США.
Энергетика
1 июля 2021 г. 13:49
Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта на 48% 

В январе-мае этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало продукцию ненефтяного сектора на сумму 85,5 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.

Это на 27,7 млн долларов или на 47,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что в январе-мае 2020 года Управление маркетинга и экономических операций SOCAR экспортировало продукцию ненефтяного сектора на сумму 57,8 млн долларов.

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Версия на английском языке SOCAR's department increases earnings from non-oil exports by 48%
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın İdarəsi bu il qeyri-neft ixracından qazancını 48 % artırıb

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