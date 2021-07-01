Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта на 48% 

В январе-мае этого года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало продукцию ненефтяного сектора на сумму 85,5 млн долларов США.
Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникаций экономических реформ.
Это на 27,7 млн долларов или на 47,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Отметим, что в январе-мае 2020 года Управление маркетинга и экономических операций SOCAR экспортировало продукцию ненефтяного сектора на сумму 57,8 млн долларов.