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Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта более чем на 22%

Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта более чем на 22% Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта более чем на 22%
Энергетика
30 июня 2025 г. 17:13
Управление SOCAR увеличило доходы от ненефтяного экспорта более чем на 22%

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-мае этого года экспортировало ненефтяную продукцию на сумму $184 млн, что на $33,5 млн или на 22,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Экспортного обзора" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 5 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,4 млрд.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından gəlirini 22 %-dən çox artırıb

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