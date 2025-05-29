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Управление SOCAR сохраняет лидерство по ненефтегазовому экспорту среди госпредприятий

Управление SOCAR сохраняет лидерство по ненефтегазовому экспорту среди госпредприятий В январе-апреле этого года лидерство по ненефтегазовому экспорту среди государственных предприятий Азербайджана, как обычно, принадлежало Управлению маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR) ($140,8 млн).
Энергетика
29 мая 2025 г. 12:02
Управление SOCAR сохраняет лидерство по ненефтегазовому экспорту среди госпредприятий

В январе-апреле этого года лидерство по ненефтегазовому экспорту среди государственных предприятий Азербайджана, как обычно, принадлежало Управлению маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR) ($140,8 млн).

Как сообщает Report, об этом говорится в майском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В рейтинговой таблице следующие места заняли ООО SOCAR Polymer ($82,5 млн), ЗАО AzerGold ($68,4 млн), ООО "Азералюминиум" ($49,6 млн), Управление по экспорту газа SOCAR ($26,9 млн), ООО Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi ($16,2 млн), ЗАО "Азербайджанские авиалинии" ($5,8 млн), ОАО "Азерэнержи" ($1,8 млн), Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики ($324 тыс.) и ОАО "Гарадагский стекольный завод" ($59,8 тыс).

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Версия на английском языке SOCAR’s department remains leader in non-oil, gas exports among state-owned enterprises
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın idarəsi dövlət müəssisələri arasında qeyri-neft-qaz ixracı üzrə liderliyini saxlayır

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