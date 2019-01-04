В этом году управление SOCAR организует тренинги и курсы по 500 профессиям

Баку. 4 января REPORT.AZ/ Управление подготовки, обучения и сертификации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2019 году предусматривает подготовку квалифицированных рабочих, организацию, а также тренинги и курсы по примерно 500 профессиям для инженерно-технического персонала.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице SOCAR в социальной сети.

Отмечается, что за последние 14 лет в учебных центрах управления прошли подготовку 106 тыс. человек.

Следует отметить, что Управление подготовки, обучения и сертификации осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров для нефтяной промышленности и других промышленных отраслей. Управление было создано в 2011 году по приказу президента SOCAR Ровнага Абдуллаева. В управление входят 5 центров.