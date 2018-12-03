Управление маркетинга и экономических операций SOCAR остается лидером по ненефтяному экспорту среди госструктур

3 декабря, 2018 12:55

https://report.az/storage/news/8b8962138aecb1a82f9b042e1aafd1b7/1945f306-ae0f-4464-a51c-c4264ae3b80e_292.jpg Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) в ноябрьском "Обзоре экспорта" опубликовал рейтинг ключевых экспортеров ненефтяного сектора. Как сообщает Report, представительство компании Azerbaijan International Mining Company LLP в Азербайджане возглавило список негосударственных субъектов ненефтяного экспорта в январе-октябре 2018 года. В первую десятку списка вошли ООО "MKT İstehsalat Kommersiya", ООО "Kapitan Fruits", ООО "Baku Steel Company", ООО "Azfruittrade", ООО "Food Export Shamkir", ООО "Qala meyvə-tərəvəz ixracat idxalat", ООО "Sun Food", ООО "Azerbaijan Sugar Production Association LLC", ООО "Ram Beynəlxalq Nəqliyyat və Ticarət Ltd". Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавляет список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе. За ним следуют ООО "Det-al Alüminium", ОАО "Азерэнержи", ЗАО "AzеrGold", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "SOCAR Methanol", ООО "CTS-Agro", ОАО "Закупки и снабжение продовольственными товарами", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, ОАО "Suraxanı Maşınqayırma Zavodu Törəmə".