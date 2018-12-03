Управление маркетинга и экономических операций SOCAR остается лидером по ненефтяному экспорту среди госструктур

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) в ноябрьском "Обзоре экспорта" опубликовал рейтинг ключевых экспортеров ненефтяного сектора.
Как сообщает Report, представительство компании Azerbaijan International Mining Company LLP в Азербайджане возглавило список негосударственных субъектов ненефтяного экспорта в январе-октябре 2018 года.
В первую десятку списка вошли ООО "MKT İstehsalat Kommersiya", ООО "Kapitan Fruits", ООО "Baku Steel Company", ООО "Azfruittrade", ООО "Food Export Shamkir", ООО "Qala meyvə-tərəvəz ixracat idxalat", ООО "Sun Food", ООО "Azerbaijan Sugar Production Association LLC", ООО "Ram Beynəlxalq Nəqliyyat və Ticarət Ltd".
Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавляет список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.
За ним следуют ООО "Det-al Alüminium", ОАО "Азерэнержи", ЗАО "AzеrGold", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "SOCAR Methanol", ООО "CTS-Agro", ОАО "Закупки и снабжение продовольственными товарами", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, ОАО "Suraxanı Maşınqayırma Zavodu Törəmə".
Musa ƏhmədovАвтор новости