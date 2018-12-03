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    Управление маркетинга и экономических операций SOCAR остается лидером по ненефтяному экспорту среди госструктур

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Центр анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) в ноябрьском "Обзоре экспорта" опубликовал рейтинг ключевых экспортеров ненефтяного сектора.

    Как сообщает Report, представительство компании Azerbaijan International Mining Company LLP в Азербайджане возглавило список негосударственных субъектов ненефтяного экспорта в январе-октябре 2018 года. 

    В первую десятку списка вошли ООО "MKT İstehsalat Kommersiya", ООО "Kapitan Fruits", ООО "Baku Steel Company", ООО "Azfruittrade", ООО "Food Export Shamkir", ООО "Qala meyvə-tərəvəz ixracat idxalat", ООО "Sun Food", ООО "Azerbaijan Sugar Production Association LLC", ООО "Ram Beynəlxalq Nəqliyyat və Ticarət Ltd".

    Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавляет список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

    За ним следуют ООО "Det-al Alüminium", ОАО "Азерэнержи", ЗАО "AzеrGold", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО "SOCAR Methanol", ООО "CTS-Agro", ОАО "Закупки и снабжение продовольственными товарами", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, ОАО "Suraxanı Maşınqayırma Zavodu Törəmə".

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