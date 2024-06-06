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Uniper: В Европе есть большой спрос на азербайджанский газ

Uniper: В Европе есть большой спрос на азербайджанский газ
Энергетика
6 июня 2024 г. 13:06
Uniper: В Европе есть большой спрос на азербайджанский газ

В странах Европы имеется большой спрос на азербайджанский природный газ.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент германской компании Uniper Михаэль Гилмер в ходе пленарных дискуссий на тему "Газовый диалог: роль поставок газа в период энергетического кризиса" во второй день Бакинского энергетического форума.

По его словам, природный газ будет востребован еще долгое время.

"Германия принимает меры по переходу на "зеленую" энергетику, но страна оставляет в центре внимания газовый вопрос. После отказа от российского газа, цены на континенте выросли в 7 раз, возник энергетический кризис. Поэтому азербайджанский газ в Европе очень востребован".

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Версия на азербайджанском языке "Uniper": Avropada Azərbaycan qazına tələbat böyükdür

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