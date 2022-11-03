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Uniper считает приостановку "Газпромом" поставок нарушением обязательств

Uniper считает приостановку "Газпромом" поставок нарушением обязательств Германский энергоконцерн Uniper с конца августа 2022 года полностью перестал получать газ из России и считает это нарушением контрактных обязательств со стороны "Газпрома".
Энергетика
3 ноября 2022 г. 12:40
Uniper считает приостановку Газпромом поставок нарушением обязательств

Германский энергоконцерн Uniper с конца августа 2022 года полностью перестал получать газ из России и считает это нарушением контрактных обязательств со стороны "Газпрома".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете компании.

"С 14 июня 2022 года "Газпром" сократил поставки российского газа и, таким образом, нарушает свои контрактные обязательства. После периода перебоев различной степени в экспорте, поставки российского газа для Uniper были полностью прекращены "Газпромом" с конца августа 2022 года. "Газпром" нарушает долгосрочные контракты на поставку газа и стал ненадежным поставщиком для Uniper, а также для немецкого и европейского газового рынка", - отмечается в документе.

Uniper в своих прогнозах исходит из отсутствия дальнейших поставок газа "Газпром экспортом".

Ранее Uniper счел нарушением контракта объявленный "Газпромом" форс-мажор по поставкам газа и заявил о возможных судебных разбирательствах по этому поводу.

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