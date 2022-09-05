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Uniper и Woodside договорились о поставках СПГ в Европу с 2023 года

Uniper и Woodside договорились о поставках СПГ в Европу с 2023 года Германский энергоконцерн Uniper и австралийская Woodside Energy подписали соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с 2023 года.
Энергетика
5 сентября 2022 г. 17:42
Uniper и Woodside договорились о поставках СПГ в Европу с 2023 года

Германский энергоконцерн Uniper и австралийская Woodside Energy подписали соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с 2023 года.

Как передает Report, это следует из пресс-релиза Uniper.

"Woodside Energy Trading Singapore Pte Ltd (Woodside) заключила с Uniper Global Commodities SE (Uniper) соглашение, по которому Woodside будет поставлять СПГ из своего глобального портфеля в Европу, включая Германию, на срок до 2039 года, начиная с января 2023 года", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что объем СПГ составляет до 12 грузов в год (что эквивалентно более 0,8 млн тонн в год или 1 млрд кубометров природного газа).

Компания поясняет, что поставки с сентября 2031 года будут осуществляться при условии, что Uniper завершит бронирование своих долгосрочных стратегических мощностей в Северо-Западной Европе, что ожидается к марту 2023 года.

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Версия на английском языке Uniper, Woodside agree on LNG supplies to Europe from 2023

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