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    UNEC спрогнозировал среднюю цену нефти Azeri Light на этот год

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) обновил прогноз по цене нефти марки Azeri Light на мировом рынке.

    Как сообщает Report со ссылкой на UNEC, при прогнозировании учитывались процессы, происходящие в последнее время на мировом рынке нефти.

    Обновленный прогноз выглядит следующим образом (цена одного барреля нефти в долларах США):

    год мин. средняя макс.
    2018 52.1 65.7 81.2
    2019 57.3 73 87.1
    2020 59.6 75.4 88.3

    Для сравнения представлен прогноз по цене нефти международных структур (баррель/ доллар):

    Организации 2018 2019 2020
    Всемирный банк 57.6 59.5 59.3
    Администрация энергетической информации США 51.2 54.5 68.4
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