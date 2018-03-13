UNEC спрогнозировал среднюю цену нефти Azeri Light на этот год

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) обновил прогноз по цене нефти марки Azeri Light на мировом рынке.
Как сообщает Report со ссылкой на UNEC, при прогнозировании учитывались процессы, происходящие в последнее время на мировом рынке нефти.
Обновленный прогноз выглядит следующим образом (цена одного барреля нефти в долларах США):
|год
|мин.
|средняя
|макс.
|2018
|52.1
|65.7
|81.2
|2019
|57.3
|73
|87.1
|2020
|59.6
|75.4
|88.3
Для сравнения представлен прогноз по цене нефти международных структур (баррель/ доллар):
|Организации
|2018
|2019
|2020
|Всемирный банк
|57.6
|59.5
|59.3
|Администрация энергетической информации США
|51.2
|54.5
|68.4
Günel AbbasovaАвтор новости
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