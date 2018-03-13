UNEC спрогнозировал среднюю цену нефти Azeri Light на этот год

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) обновил прогноз по цене нефти марки Azeri Light на мировом рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на UNEC, при прогнозировании учитывались процессы, происходящие в последнее время на мировом рынке нефти.

Обновленный прогноз выглядит следующим образом (цена одного барреля нефти в долларах США):

год мин. средняя макс. 2018 52.1 65.7 81.2 2019 57.3 73 87.1 2020 59.6 75.4 88.3

Для сравнения представлен прогноз по цене нефти международных структур (баррель/ доллар):