 Наверх
    Закрыть фоторежим

    UNEC спрогнозировал цену на нефть марки Azeri Light на следующий год на уровне 65 долларов/баррель

    Прогноз охватывает 2016-2020 годы

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) спрогнозировал цену нефти марки Azeri Light на 2016-2020 годы на мировом рынке.

    Как сообщили Report в вузе, в эконометрическом моделировании были предусмотрены факторы, влияющие на цены на нефть.

    Среди них научно-технический прогресс, создание альтернативных источников энергоносителей, изменение ресурсов, открытие новых залежей нефти, климатические условия, в том числе изменение солнечной активности, рост мирового ВВП (в том числе рост ВВП в США, Китае, Индии), военные конфликты, спекулятивные операции в финансовых структурах, снятие эмбарго на экспорт нефти Ирана, устранение ограничения США на экспорт собственной нефти и др.

    Исследование выполнено в соответствии с заказом SOCAR.

    Ниже представлен прогноз UNEC по ценам на нефть Azeri Light на мировом рынке в среднесрочном периоде:

      ГодМин.Средн.Мак.
      20163449.557
      2017486581
      20186780,394
      2019627679
      2020457298
      Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

      Последние

      Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

      Все новости


      Orphus sistemi