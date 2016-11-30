UNEC спрогнозировал цену на нефть марки Azeri Light на следующий год на уровне 65 долларов/баррель

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) спрогнозировал цену нефти марки Azeri Light на 2016-2020 годы на мировом рынке.

Как сообщили Report в вузе, в эконометрическом моделировании были предусмотрены факторы, влияющие на цены на нефть.

Среди них научно-технический прогресс, создание альтернативных источников энергоносителей, изменение ресурсов, открытие новых залежей нефти, климатические условия, в том числе изменение солнечной активности, рост мирового ВВП (в том числе рост ВВП в США, Китае, Индии), военные конфликты, спекулятивные операции в финансовых структурах, снятие эмбарго на экспорт нефти Ирана, устранение ограничения США на экспорт собственной нефти и др.

Исследование выполнено в соответствии с заказом SOCAR.

Ниже представлен прогноз UNEC по ценам на нефть Azeri Light на мировом рынке в среднесрочном периоде: