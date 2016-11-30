UNEC спрогнозировал цену на нефть марки Azeri Light на следующий год на уровне 65 долларов/баррель

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) спрогнозировал цену нефти марки Azeri Light на 2016-2020 годы на мировом рынке.
Как сообщили Report в вузе, в эконометрическом моделировании были предусмотрены факторы, влияющие на цены на нефть.
Среди них научно-технический прогресс, создание альтернативных источников энергоносителей, изменение ресурсов, открытие новых залежей нефти, климатические условия, в том числе изменение солнечной активности, рост мирового ВВП (в том числе рост ВВП в США, Китае, Индии), военные конфликты, спекулятивные операции в финансовых структурах, снятие эмбарго на экспорт нефти Ирана, устранение ограничения США на экспорт собственной нефти и др.
Исследование выполнено в соответствии с заказом SOCAR.
Ниже представлен прогноз UNEC по ценам на нефть Azeri Light на мировом рынке в среднесрочном периоде:
|Год
|Мин.
|Средн.
|Мак.
|2016
|34
|49.5
|57
|2017
|48
|65
|81
|2018
|67
|80,3
|94
|2019
|62
|76
|79
|2020
|45
|72
|98
Günel AbbasovaАвтор новости
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