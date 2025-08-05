Умуд Шукри: Азербайджан усиливает позиции на Ближнем Востоке через поставки газа в Сирию

Начав поставки природного газа в Сирию, Азербайджан делает стратегический шаг, способный изменить расстановку сил в регионе и укрепить свое влияние на Ближнем Востоке.

Азербайджан сделал стратегический шаг - начав поставки природного газа в Сирию, что может изменить расстановку сил в регионе и укрепить влияние страны на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом написал эксперт в области энергетики и старший приглашенный научный сотрудник Университета Джорджа Мейсона (США) доктор Умуд Шукри в своей статье для издания Attaqa.

"Поставки азербайджанского газа в Сирию - часть тщательно выверенной региональной стратегии, сочетающей геополитическое влияние и экономические интересы. Азербайджан расширяет свою энергетическую дипломатию за пределы Европы и Каспийского региона, выходя на рынок Ближнего Востока через Турцию", - отметил он.

По словам эксперта, проект позволяет Баку наладить контакт с новым сирийским правительством и одновременно укрепить связи с Анкарой. Кроме того, использование ключевой энергетической инфраструктуры превращает Азербайджан в игрока “мягкой силы”, оказывающего влияние на региональную динамику без применения вооруженной силы.

"Участие в восстановлении страны укрепляет имидж Азербайджана как позитивного регионального игрока, особенно в наиболее пострадавших северных районах. Баку и его союзники расширяют свое влияние через поддержку нового правительства и содействие восстановлению Сирии", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что трехстороннее партнерство с финансовой поддержкой Катара формирует растущий альянс, способный изменить региональные тенденции и поддержать процесс восстановления Сирии.

"Проект способствует региональной стабильности, улучшая перспективы дипломатического урегулирования и сокращения насилия, параллельно с восстановлением экономики и энергетики Сирии. Посредством торговли и инфраструктуры это энергетическое сотрудничество может стать основой для построения мира на Ближнем Востоке и послужить моделью для аналогичных инициатив", - считает эксперт.

"В целом проект открывает новую фазу региональной интеграции, где энергетическая дипломатия играет решающую роль в разрешении конфликтов, укреплении политического влияния и восстановлении экономики", - добавил доктор Шукри.