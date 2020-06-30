УМЭО SOCAR лидирует по объему ненефтяного экспорта

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавило список госпредприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ОАО "Азерэнержи", ЗАО AzerGold, ООО "Азералюминиум", ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ТЭС "Азербайджан", Аграрно-промышленный комплекс "Азертютюн", Госслужба энергетики Нахчыванской АР и ООО ASK Şüşə.

В первую десятку в списке частных компаний-экспортеров ненефтяного сектора вошли ООО SOCAR Polymer, местное представительство Azerbaijan International Mining Company, ООО Land Lojistic, ООО MKT İstehsalat Kommersiya, ООО Fruit Store, ООО Sun Food, ООО STDC, ООО Aqrovest, ООО Global Trade Group и ООО Baku Steel Company.