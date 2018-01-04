Уложено более 700 километров морского участка "Турецкого потока"

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ "Газпром" уложил более 700 километров морского участка "Турецкого потока" по двум ниткам.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Продолжается активное строительство газопровода "Турецкий поток", - сказал Миллер.

Отметим, что "Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая.