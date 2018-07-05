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    "Укртранснафта" выставляет на аукционе еще 15 тыс. тонн азербайджанской нефти

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ АО "Укртранснафта" 6 июля проведет очередные торги 15 тыс. тонн нефти марки Azeri Light, находящейся в резервуарах морского нефтяного терминала "Южный".

    Как сообщает Report со ссылкой на Enkorr, бюллетень торгов обнародован на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ).

    Предложенный объем разбит на три лота по 5 тыс. тонн. Торги, как и раньше, будут проходить в режиме дифференциалов. Передача нефти будет осуществляться по 100% предоплате с 20 июля по 2 августа.

    Отметим, что "Укртранснафта” является оператором нефтетранспортной системы Украины.

    На торгах 3 июля "Укртранснафта" продала на электронных биржевых торгах 5 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light. Покупателем выступила компания "Укргаздобыча". 

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