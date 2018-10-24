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    "Укртранснафта" выставит на торги очередную партию азербайджанской нефти

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ АО "Укртранснафта" 26 октября проведет электронные биржевые торги 7 тыс. тонн нефти Аzeri Light, находящейся в резервуарах морского нефтяного терминала "Южный".

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом свидетельствуют данные "Украинской энергетической биржи" (УЭБ).

    Последний раз торги с этого терминала проводились в конце августа. В госкомпании уточнили, что продажа сырья проходит на основании решения акционера - НАК "Нафтогаз Украины".

    Как и раньше, торги нефтью "Укртранснафты" проходят в режиме дифференциалов. Отгрузка нефти осуществляется с 11 по 18 ноября.

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