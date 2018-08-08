"Укртранснафта" выставит на торгах очередную партию азербайджанской нефти

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ АО "Укртранснафта" 9 августа проведет очередные торги 15 тыс. тонн нефти марки Azeri Light, находящейся в резервуарах морского нефтяного терминала "Южный".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Enkorr, бюллетень торгов обнародован на Украинской энергетической бирже.

В резервуарах морского терминала находится еще 50 тыс. тонн нефти марки Azeri Light.

Отметим, что "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. На данный момент "Укртранснафта" продала на бирже 50 тыс. тонн азербайджанской нефти с терминала "Южный".