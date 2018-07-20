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    "Укртранснафта" выставит на торгах очередную партию азербайджанской нефти

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ АО "Укртранснафта" 24 июля проведет очередные торги нефти марки Azeri Light, находящейся в резервуарах морского нефтяного терминала "Южный".

    Как сообщает Report со ссылкой на Enkorr, бюллетень торгов обнародован на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ).

    В резервуарах морского терминала находится еще 70 тыс. тонн Azeri Light.

    Отметим, что "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. На данный момент "Укртранснафта" продала на бирже 25 тыс. тонн азербайджанской нефти с терминала "Южный". 

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