"Укртранснафта" выставит на торгах очередную партию азербайджанской нефти

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ АО "Укртранснафта" 24 июля проведет очередные торги нефти марки Azeri Light, находящейся в резервуарах морского нефтяного терминала "Южный".

Как сообщает Report со ссылкой на Enkorr, бюллетень торгов обнародован на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ).

В резервуарах морского терминала находится еще 70 тыс. тонн Azeri Light.

Отметим, что "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. На данный момент "Укртранснафта" продала на бирже 25 тыс. тонн азербайджанской нефти с терминала "Южный".