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"Укртранснафта" выставила на торги очередную партию азербайджанской нефти

"Укртранснафта" выставила на торги очередную партию азербайджанской нефти Торги пройдут 28 августа на «Украинской энергетической бирже»
Энергетика
25 августа 2020 г. 15:57
Укртранснафта выставила на торги очередную партию азербайджанской нефти

АО «Укртранснафта» выставило на продажу 15 тыс. т нефти с морского нефтяного терминала «Пивденный».

Как передает Report со ссылкой на издание enkorr, торги пройдут 28 августа на «Украинской энергетической бирже» (УЭБ).

Компания предложила ресурс по котировкам Azeri Lt FOB Supsa с учетом стоимости фрахта (3 доллара США за тонну) и перевалки (1 доллар США за тонну). Предложение разбито на два лота по 10 тыс. тонн и 5 тыс. тонн сырья.

Срок поставки ресурса — 10–19 сентября 2020 года.

Отметим, что 9 июля «Укртранснафта» выставила на УЭБ 30 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light. В компании тогда сообщили, что на продажу предложена часть той нефти, которая в период низких цен была закуплена у Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Цена покупки официально не сообщалась, но по данным enkorr, она составила 29,3 доллара США за баррель.

Между тем, торги завершились безрезультатно.

Ранее enkorr сообщал, что «Укртранснафта», воспользовавшись снижением мировых цен на нефть, произвела закупку нефти для пополнения собственных резервов.

Отметим, что система магистральных нефтепроводов «Укртранснафты» имеет общую протяжность 4 767 км и проходит по территории 19 областей Украины. Пропускная способность системы на входе 114 млн т/год, на выходе 56,3 млн т/год. «Укртранснафта» владеет 11 резервуарными парками общей емкостью 1,083 млн куб. м. Объем транспортировки нефти в 2018 г. составил 15,43 млн т (-3,7% к 2017 г.)

В состав нефтетранспортной системы входит МНТ «Пивденный». Он введен в эксплуатацию в 2001 году для перевалки сырой нефти. Его проектная мощность составляет 14,5 млн тонн в год. Объем резервуарного парка — 200 тыс. куб. м. Причал терминала позволяет принимать суда с дедвейтом от 35 до 150 тыс. т (максимальная осадка судна 13,8 м).

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna şirkəti 15 min ton Azərbaycan neftini satışa çıxardı

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