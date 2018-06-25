"Укртранснафта" выставила на торги 15 тыс. тонн Azeri Light

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ АО "Укртранснафта" 27 июня проведет торги по продаже 15 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Enkorr, об этом свидетельствует бюллетень торгов, обнародованный на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ).

Нефть предлагается с резервуаров морского нефтяного терминала (МНТ) "Южный".

Предложенный объем разбит на три лота по 5 тыс. тонн. Торги, как и раньше, будут проходить в режиме дифференциалов. Передача нефти будет осуществляется по 100% предоплате с 12 по 22 июля.