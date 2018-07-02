"Укртранснафта" выставила на торги 15 тыс. тонн азербайджанской нефти

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ АО "Укртранснафта" 3 июля проведет очередные торги 15 тыс. тонн нефти марки Azeri Light.

Как сообщает Report со ссылкой на Enkorr, бюллетень торгов обнародован на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ).

Нефть находится в резервуарах морского нефтяного терминала "Южный".

Предложенный объем разбит на три лота по 5 тыс. тонн. Торги, как и раньше, будут проходить в режиме дифференциалов. Передача нефти будет осуществляться по 100% предоплате с 12 по 22 июля.