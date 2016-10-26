"Укртранснафта" снизила чистую прибыль на 29%

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Чистая прибыль ПАО "Укртранснафта" в январе-сентябре текущего года сократилась на 29,3% или 531,672 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 1, 280 млрд гривен.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, чистый доход компании за девять месяцев текущего года возрос на 7,4% или 175,191 млн гривен, достигнув 2, 532 млрд гривен.

Транзит нефти по территории Украины в страны Европы в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократился на 14,6% или 1,705 млн тонн и составил 9,97 млн тонн.