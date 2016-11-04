"Укртранснафта" просит премьер-министра разрешить поставки азербайджанской нефти

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ ПАО "Укртранснафта" обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой как можно скорее позволить госкомпании заменить нефть марки Urals, которой заполнен участок нефтепровода "Одеса–Кременчук", на нефть марки Azeri Light.

Как сообщает Report со ссылкой на OilNews, письмо было составлено и.о. гендиректора ПАО Андреем Пасишником.

В письме говорится, что без решения правительства компания не сможет выполнить договор о поставке азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ, которая запланирована уже в следующем месяце: "Основной проблемой на пути реализации достигнутых договоренностей является то, что с 2001 г. вся нефть, в том числе 262 тыс. тонн сорта Urals на участке "Одесса–Кременчуг", в бухгалтерском учете отражена в составе основных средств ПАО. А потому, в соответствии с требованиями закона, отчуждение основных средств осуществляется по решению Кабмина Украины или вообще запрещено".

Отмечается о подписании 2 ноября "Укртранснафта" и "Укртатнафта" (оператор Кременчугского НПЗ) протокола о намерениях прокачать в ближайшие три года 4 млн. тонн азербайджанской нефти на завод.