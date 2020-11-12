"Укртранснафта" продаст Беларуси 80 тыс. тонн азербайджанской нефти

НАК «Нафтогаз Украины», как единоличный акционер АО «Укртранснафта», разрешила компании заключить договор

НАК «Нафтогаз Украины», как единоличный акционер АО «Укртранснафта», разрешила компании заключить договор на продажу 80 тыс. тонн нефти Azeri Light (плюс-минус 10%) «дочке» «Белорусской нефтяной компании» – BNK (UK) Limited (Великобритания).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, ранее, 17 августа, «Нафтогаз» согласовал возможность продажи «Укртранснафтой» партии нефти 90 тыс. тонн нефти (плюс-минус 10%) на условиях FOB порт «Пивденный».

Кроме того, решением от 15 октября «Нафтогаз» согласовал возможность продажи «Укртранснафтой» второй партии азербайджанской нефти объемом 90 тыс. тонн (плюс-минус 10%) на условиях поставки EXW резервуарный парк ЛПДС «Кременчуг».

АО «Укртранснафта» на электронных биржевых торгах 30 октября продало государственной «Укргаздобыче» 10 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light, которая была закуплена у компании SOCAR в период низких цен.

Напомним, что «Нафтогаз» в начале апреля согласовал заключение «Укртранснафтой» договора с SOCAR Trading на закупку двух танкерных партий нефти сорта Azeri Light объемом около 700 тыс. баррелей каждая, которые были доставлены в МНТ «Пивденный». Цена покупки официально не разглашается.

Система магистральных нефтепроводов «Укртранснафты» имеет общую протяжность 4,767 тыс. км и проходит по территории 19 областей Украины. Ее пропускная способность на входе 114 млн т/год, на выходе – 56,3 млн т/год. «Укртранснафта» владеет 11 резервуарными парками общей емкостью 1,083 млн куб. м. Объем транспортировки нефти в 2018 г. составил 15,43 млн т (-3,7% к 2017 году).

В состав нефтетранспортной системы входит МНТ «Пивденный». Он введен в эксплуатацию в 2001 году для перевалки сырой нефти. Его проектная мощность составляет 14,5 млн т в год. Объем резервуарного парка — 200 тыс. куб. м. Причал терминала позволяет принимать суда с дедвейтом от 35 до 150 тыс. т (максимальная осадка судна 13,8 м).