"Укртранснафта" продаст Беларуси 80 тыс. тонн азербайджанской нефти

НАК «Нафтогаз Украины», как единоличный акционер АО «Укртранснафта», разрешила компании заключить договор на продажу 80 тыс. тонн нефти Azeri Light (плюс-минус 10%) «дочке» «Белорусской нефтяной компании» – BNK (UK) Limited (Великобритания).
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, ранее, 17 августа, «Нафтогаз» согласовал возможность продажи «Укртранснафтой» партии нефти 90 тыс. тонн нефти (плюс-минус 10%) на условиях FOB порт «Пивденный».
Кроме того, решением от 15 октября «Нафтогаз» согласовал возможность продажи «Укртранснафтой» второй партии азербайджанской нефти объемом 90 тыс. тонн (плюс-минус 10%) на условиях поставки EXW резервуарный парк ЛПДС «Кременчуг».
АО «Укртранснафта» на электронных биржевых торгах 30 октября продало государственной «Укргаздобыче» 10 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light, которая была закуплена у компании SOCAR в период низких цен.
Напомним, что «Нафтогаз» в начале апреля согласовал заключение «Укртранснафтой» договора с SOCAR Trading на закупку двух танкерных партий нефти сорта Azeri Light объемом около 700 тыс. баррелей каждая, которые были доставлены в МНТ «Пивденный». Цена покупки официально не разглашается.
Система магистральных нефтепроводов «Укртранснафты» имеет общую протяжность 4,767 тыс. км и проходит по территории 19 областей Украины. Ее пропускная способность на входе 114 млн т/год, на выходе – 56,3 млн т/год. «Укртранснафта» владеет 11 резервуарными парками общей емкостью 1,083 млн куб. м. Объем транспортировки нефти в 2018 г. составил 15,43 млн т (-3,7% к 2017 году).
В состав нефтетранспортной системы входит МНТ «Пивденный». Он введен в эксплуатацию в 2001 году для перевалки сырой нефти. Его проектная мощность составляет 14,5 млн т в год. Объем резервуарного парка — 200 тыс. куб. м. Причал терминала позволяет принимать суда с дедвейтом от 35 до 150 тыс. т (максимальная осадка судна 13,8 м).