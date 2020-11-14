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"Укртранснафта" продала 180 тыс. тонн азербайджанской нефти

"Укртранснафта" продала 180 тыс. тонн азербайджанской нефти Эта партия нефти продана «Белорусской нефтяной компании» , Trafigura Pte Ltd (Сингапур) и АО «Укргаздобыча»
Энергетика
14 ноября 2020 г. 12:57
Укртранснафта продала 180 тыс. тонн азербайджанской нефти

АО «Укртранснафта» заключило договоры на продажу купленных в апреле 180 тысячи тонн нефти у азербайджанской SOCAR Trading, которая была принята на МНТ «Пивденный».

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что 80 тысяч тонн нефти реализовано BNK (UK) Limited («дочка» «Белорусской нефтяной компании») на условиях ITT резервуарный парк МНТ «Пивденный» с дальнейшей транспортировкой трубопроводным транспортом на Мозырский НПЗ.

Еще 90 тысяч тонн продано Trafigura Pte Ltd (Сингапур) с дальнейшей отгрузкой на условиях FOB МНТ «Пивденный».

Кроме того, 10 тысяч тонн товарного остатка нефти реализовано АО «Укргаздобыча» на биржевых торгах на площадке Украинской энергетической биржи (УЭБ) с поставкой на условиях EXW резервуарный парк ЛПДС «Кременчуг» (нефтеперекачивающая станция «Укртранснафты»).

Реализация нефти осуществляется на основе решений акционера – НАК «Нафтогаз Украины» – с установлением цены нефти по формульному подходу в привязке к котировкам агентства Platts.

«Укртранснафта» реализовала весь объем закупленной нефти с положительным экономическим эффектом», – отметили в компании.

Напомним, «Нафтогаз» в начале апреля согласовал заключение «Укртранснафтой» договора с SOCAR Trading на закупку двух танкерных партий нефти сорта Azeri Light объемом около 700 тысяч баррелей каждая, которые были доставлены в МНТ «Пивденный». Цена покупки официально не разглашается.

Система магистральных нефтепроводов «Укртранснафты» имеет общую протяжность 4,767 тысячи км и проходит по территории 19 областей Украины. Ее пропускная способность на входе 114 млн т/год, на выходе – 56,3 млн т/год. «Укртранснафта» владеет 11 резервуарными парками общей емкостью 1,083 млн куб. м. Объем транспортировки нефти в 2018 году составил 15,43 млн тонн (-3,7% к 2017 году).

В состав нефтетранспортной системы входит МНТ «Пивденный». Он введен в эксплуатацию в 2001 году для перевалки сырой нефти. Его проектная мощность составляет 14,5 млн тонн в год. Объем резервуарного парка — 200 тыс. куб. м. Причал терминала позволяет принимать суда с дедвейтом от 35 до 150 тыс. тонн (максимальная осадка судна 13,8 метров).

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Версия на азербайджанском языке “Ukrtransnafta”nın SOCAR-dan aldığı 180 min ton Azərbaycan nefti satılıb

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